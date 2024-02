Fixação de preço de açúcar do Brasil supera 70% da safra 24/25, estima Archer

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - O percentual de fixação de preços de açúcar da safra 2024/25 pelas usinas brasileiras atingiu 72% do total previsto para exportação na temporada, afirmou nesta terça-feira a Archer Consulting, com base em dados até final de janeiro.

O índice de fixação está adiantado na comparação com o mesmo período do ano anterior para a safra 2023/24, quando usinas tinham fixado 64%.

continua após o anúncio

Segundo a Archer, os registros até o dia 31 de janeiro indicam que as usinas concluíram a fixação de preços para "uma quantidade significativa", ultrapassando 18,7 milhões de toneladas de açúcar destinadas à exportação.

A projeção da Archer estima um volume total de exportação de 26 milhões de toneladas de açúcar para a safra 2024/25.

continua após o anúncio

O preço médio estabelecido nas fixações situou-se em 22,20 centavos de dólar por libra-peso, ou 2.516 reais por tonelada (FOB Santos, incluindo o prêmio de polarização), marcando uma redução de cerca de 50 reais por tonelada em comparação com a estimativa anterior.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: