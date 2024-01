IGC eleva estimativa de safra global de milho apesar de corte para Brasil

Apoie o 247

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) elevou nesta quinta-feira (11) sua previsão para a produção global de milho 2023/24 em 7 milhões de toneladas, para 1,230 bilhão de toneladas, principalmente por conta de uma revisão na safra da China.

A colheita de milho chinesa foi estimada em 288,8 milhões de toneladas, acima dos 280,6 milhões observados anteriormente, enquanto também houve revisões para cima na Rússia (17 milhões contra 16 milhões) e a Ucrânia (30 milhões contra 28,8 milhões).

O impacto foi parcialmente compensado por uma revisão para baixo nas perspectivas da safra de milho do Brasil para 119,7 milhões de toneladas, de 124 milhões no relatório anterior.

O órgão intergovernamental, na sua atualização mensal, também aumentou a sua previsão da colheita mundial de trigo 2023/24 em 1 milhão de toneladas, para 788 milhões.

(Reportagem de Nigel Hunt)

