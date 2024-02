Imea: colheita de soja em Mato Grosso registra alta semanal de 11 pontos percentuais

O ritmo da colheita do maior produtor de grãos do Brasil segue adiantado na comparação com a média histórica edit

SÃO PAULO (Reuters) - A colheita de soja 2023/24 de Mato Grosso atingiu 76,44% da área até esta sexta-feira, alta semanal de 11,37 pontos percentuais, o que deixou o ritmo dos trabalhos apenas um pouco à frente da mesma época da safra passada (76,27%), segundo dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Até a semana passada, o ritmo do trabalho estava quase 15 pontos à frente da mesma época da safra anterior.

Apesar de praticamente igual à 2022/23, o ritmo da colheita do maior produtor de grãos do Brasil segue adiantado na comparação com a média histórica de 72% para o período.

O plantio de milho ainda segue também adiantado na comparação com o ano passado ou com a média histórica para o período.

Na safra atual, a seca acelerou o ciclo da oleaginosa, permitindo o avanço dos trabalhos. O tempo seco também reduziu acentuadamente as produtividades em Mato Grosso, por outro lado.

O plantio de milho 23/24 no Estado atingiu 80,38% da área estimada até esta sexta-feira, alta semanal de 15,21 pontos percentuais, segundo o Imea.

A semeadura está adiantada ante ritmo da mesma época do ano passado (72,66%), versus 75,25% da média histórica para o período.

Quanto mais cedo o milho for plantado, maior a chance de a cultura se desenvolver dentro da janela climática ideal, uma vez que a proximidade do inverno tende a reduzir as chuvas no Centro-Oeste.

(Por Roberto Samora)

