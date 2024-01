Importação de óleo de girassol pela Índia deve cair com alta do frete por ataques no Mar Vermelho

Apoie o 247

Por Rajendra Jadhav

MUMBAI (Reuters) - As importações de óleo de girassol pela Índia devem diminuir nos próximos meses, já que a alta dos preços, impulsionada por um aumento nas taxas de frete, está levando os compradores a mudar as compras para óleos vegetais concorrentes disponíveis com desconto, disseram traders à Reuters.

O maior comprador de óleo de girassol do mundo normalmente obtém a maior parte de suas importações da região do Mar Negro via Mar Vermelho. No entanto, os recentes ataques dos houthis obrigaram as companhias de navegação a redirecionar o comércio entre a Europa e a Ásia pela África, aumentando o tempo e os custos.

As altas taxas de frete fizeram com que o custo de desembarque do óleo de girassol na Índia ficasse acima do custo do óleo de soja pela primeira vez em quase um ano, disse Sandeep Bajoria, CEO do Sunvin Group, uma corretora de óleos vegetais.

"As importações de óleo de girassol foram robustas nos últimos meses devido à vantagem de preço que ele tinha sobre o óleo de soja. No entanto, ele perdeu essa vantagem devido ao aumento do frete", disse ele.

Atualmente, as importações de óleo de girassol bruto são oferecidas a cerca de 943 dólares por tonelada, incluindo custo, seguro e frete (CIF), na Índia, para entrega em fevereiro, enquanto o óleo de soja bruto é oferecido a cerca de 935 dólares e o óleo de palma bruto, a 933 dólares, segundo os negociantes.

Há dois meses, o óleo de girassol estava sendo negociado com um desconto de 120 dólares por tonelada em relação ao óleo de soja, o que incentivou os comerciantes indianos a aumentar as importações de óleo de girassol.

Em dezembro, as importações de óleo de girassol da Índia mais que dobraram em relação ao mês anterior, chegando a 260.850 toneladas.

As importações de óleo de soja em dezembro aumentaram 1,8%, para 152.650 toneladas, mas permaneceram significativamente abaixo da média de importações de 306.000 toneladas no ano comercial que terminou em outubro de 2023.

Em janeiro, as importações de óleo de girassol podem cair para 225.000 toneladas, já que as importações de óleo de soja devem saltar para mais de 230.000 toneladas, disse Rajesh Patel, sócio-gerente da GGN Research, uma corretora e negociadora de óleo vegetal.

"Nos próximos meses, as importações de óleo de girassol cairão para cerca de 200.000 toneladas se a tendência atual de preços continuar", disse Patel.

A Índia compra óleo de palma principalmente da Indonésia, Malásia e Tailândia, enquanto importa óleo de soja e óleo de girassol da Argentina, Brasil, Rússia e Ucrânia.

Atualmente, a Argentina está oferecendo óleo de soja a preços mais competitivos do que os fornecimentos dos países da região do Mar Negro, disse um negociante de Mumbai de uma trading global. As interrupções no transporte marítimo do Mar Vermelho levariam a Índia a comprar mais óleo de soja da América do Sul e menos óleo de girassol da região do Mar Negro, disse ele.

(Reportagem de Rajendra Jadhav)

