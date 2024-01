Importações de soja pela China sobem 11% em 2023, 1ª alta em três anos

Apoie o 247

Por Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - As importações de soja pela China em dezembro decepcionaram as expectativas e caíram 6,9% em relação ao ano anterior, mostraram dados alfandegários nesta sexta-feira, mas o total importado em 2023 subiu pela primeira vez em três anos.

A China importou 9,82 milhões de toneladas de soja em dezembro, um pouco abaixo das expectativas dos analistas de 10 milhões a 11 milhões de toneladas, uma vez que tempos mais longos de aprovação alfandegária atrasam o desembarque de algumas cargas nos portos.

Para o ano inteiro, as importações de soja pela China aumentaram 11,4% em relação a 2022, para 99,41 milhões de toneladas, segundo dados da Administração Geral de Alfândega.

Os comerciantes chineses aumentaram a compra de soja no ano passado, principalmente do Brasil, para aproveitar os grãos mais baratos de uma safra abundante do produtor sul-americano.

A alta das importações anuais foi parcialmente impulsionada pela maior demanda de farelo de soja para alimentar um rebanho de suínos maior do que o normal, depois que as empresas de suínos expandiram agressivamente o tamanho dos rebanhos e industrializaram as fazendas, disse Rosa Wang, analista da JCI, uma empresa de consultoria agrícola com sede em Xangai.

O maior importador de soja do mundo compra a oleaginosa para transformá-la em farinha de soja para ração animal e óleo para cozinhar.

Entretanto, o rebanho suíno da China diminuiu drasticamente em novembro, depois que os agricultores aceleraram o abate de porcos para superar os baixos lucros, os altos custos e um surto de peste suína africana.

Um rebanho suíno menor pode reduzir a demanda de farelo de soja este ano, além de uma pressão do governo para que os agricultores mudem para uma fórmula de ração com baixo teor de proteína como parte das medidas de segurança alimentar.

O uso chinês de farelo de soja com alto teor de proteína na alimentação de animais diminuiu em 4,4 milhões de toneladas de janeiro a novembro de 2023, informou o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais no mês passado.

