Investigação contábil se junta a excesso de safra e margens menores para indicar 2024 difícil à ADM

Por Karl Plume

CHICAGO (Reuters) - Uma investigação sobre as práticas contábeis do segmento de nutrição da Archer-Daniels-Midland, não poderia vir em pior hora para a empresa, à medida que a queda nos preços das safras parece destinada a corroer os lucros de seus principais negócios de comércio e processamento de grãos este ano.

Antes que as notícias sobre os problemas contábeis fossem divulgadas e levassem as ações da ADM a caírem 24% na segunda-feira, a maior baixa desde 1929, de acordo com o Center for Research in Security Prices, a empresa vinha prevendo que a unidade de nutrição, que vem se expandindo durante a maior parte da última década, voltaria a apresentar crescimento de lucros em 2024.

A recuperação no segmento de negócios que gerou cerca de 11% do lucro da ADM em 2022 teria ajudado a amortecer os impactos de margens estreitas na trituração de soja e etanol, assim como de preços mais baixos das safras, à medida que os estoques globais de milho e soja aumentam, afirmaram analistas.

"Agora é incerto se os lucros operacionais do segmento de nutrição voltarão a crescer (ano a ano) em 2024", disse Arun Sundaram, analista sênior de ações da CFRA Research.

"Esperamos que a investigação e a perspectiva incerta lancem uma sombra sobre as ações da ADM, já que o segmento de nutrição já foi o de crescimento mais rápido e mais lucrativo", afirmou ele.

A CFRA cortou seu preço-alvo em 12 meses para o papel da ADM de 76 dólares para 61 dólares, uma das várias análises que rebaixaram o preço-alvo das ações da ADM na segunda-feira.

A ADM e suas rivais de processamento e comercialização de safras lucraram com margens de trituração de soja historicamente amplas nos últimos dois anos, devido à forte demanda por óleo vegetal para a fabricação de biocombustível e à redução nas ofertas de produtos de soja devido à seca na Argentina. Essas margens agora estão diminuindo devido à expansão da capacidade de processamento dos Estados Unidos e à projeção de uma recuperação da safra na Argentina.

Enquanto isso, as margens para a produção de biocombustível de etanol, um dos pilares do portfólio da ADM, diminuíram, e um excedente global de grãos reduziu as exportações de safras dos EUA, onde se concentra a maior parte das operações da ADM.

Rivais como a Bunge têm uma base de exportação maior na Argentina e no Brasil.

