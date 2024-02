Lula anuncia socorro para agricultores atingidos pela seca

Apoie o 247

247 – O Governo Federal anunciou medidas emergenciais para auxiliar os agricultores familiares do Nordeste e do Norte de Minas Gerais, regiões mais afetadas pela seca. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, revelou a criação de uma linha de crédito emergencial durante evento realizado nesta quinta-feira (8), junto ao ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.

As medidas, construídas pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e Ministério da Fazenda, contarão com a operacionalização pelo Banco do Nordeste (BNB). A linha de crédito, destinada a cerca de 130 mil agricultores familiares, será concedida de acordo com o enquadramento de renda do produtor e para os municípios em situação de emergência ou calamidade pública decretada devido à seca.

Além disso, o governo autorizou a renegociação de dívidas para cerca de 586 mil contratos, envolvendo até R$ 8,2 bilhões. As medidas, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), têm seus recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Outras ações, como o pagamento do Garantia-Safra e assistência técnica para agricultores familiares, também foram destacadas.

