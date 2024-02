Milho e soja atingem novas mínimas de 3 anos em Chicago com previsão de grande oferta

Os agentes do mercado estão avaliando as estimativas de oferta para o próximo ano-safra, depois que os agricultores dos EUA obtiveram uma safra recorde de milho em 2023 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - As previsões dos Estados Unidos de aumento dos estoques agrícolas norte-americanos levaram os futuros do milho e da soja a seus preços mais baixos em mais de três anos nesta quinta-feira, já que os traders continuaram preocupados com a demanda.

Os agentes do mercado estão avaliando as estimativas de oferta para o próximo ano-safra, depois que os agricultores dos EUA obtiveram uma safra recorde de milho em 2023.

continua após o anúncio

Em seu fórum anual de perspectivas, o Departamento de Agricultura dos EUA previu que os estoques de milho dos EUA aumentariam 17% em relação ao final do ano comercial 2023/24, para 2,532 bilhões de bushels em 2024/25. Esse seria o maior volume desde 1987/88.

Os estoques finais de soja devem subir 38%, para 435 milhões de bushels até o final do ano comercial de 2024/25, o maior desde 2019/20, disse o USDA.

continua após o anúncio

Os analistas haviam projetado os estoques de soja de 2024/25 em 411 milhões de bushels e os estoques de milho em 2,594 bilhões de bushels.

"O que se pode dizer quando se tem um carregamento de mais de 2,5 bilhões no milho e 435 milhões na soja? Na verdade, não há nada de altista para se apoiar", disse Don Roose, presidente da corretora U.S. Commodities.

continua após o anúncio

Os contratos futuros de soja mais ativos encerraram em queda de 8,25 centavos, a 11,6225 dólares por bushel na bolsa de Chicago, enquanto o milho fechou em queda de 6,50 centavos, a 4,1775 dólares por bushel. Ambos os mercados atingiram seus níveis mais baixos desde dezembro de 2020.

O trigo caiu 18,50 centavos, para 5,67 dólares por bushel, e atingiu o nível mais baixo desde 28 de novembro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: