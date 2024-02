Onda de calor na Argentina gera cautela sobre safras abundantes de soja e milho

Apoie o 247

(Reuters) - Uma onda de calor com tempo seco na Argentina gerou alertas sobre as condições de desenvolvimento das lavouras de grãos e a necessidade de chuva para que as safras de soja e milho continuem no caminho certo para obter colheitas abundantes.

O país sul-americano, um dos maiores exportadores de soja processada do mundo e o terceiro maior exportador de milho, está se recuperando de uma safra atingida pela seca na última temporada, com o padrão climático El Niño trazendo melhores chuvas.

Espera-se que a colheita de milho seja recorde. No entanto, com as plantações em estágios importantes de desenvolvimento, um período de clima quente e seco, com temperaturas próximas a 40 graus Celsius, fez com que as condições das plantações e do solo se deteriorassem, com mais dias de clima quente e seco pela frente.

"A soja de primeira classe estava indo muito bem até esta semana, quando o calor começou e a falta de chuva começou a se manifestar em lotes de qualidade inferior", disse a bolsa de grãos de Rosário em um relatório, acrescentando que isso estava acontecendo em grande parte da região central.

"A perspectiva de uma grande campanha começa a desaparecer e o primeiro elo que cede são os solos de baixa qualidade, onde há estresse acentuado e perda de rendimento."

O relatório acrescentou que o clima quente fez com que a área plantada com soja categorizada como em condições "muito boas a excelentes" caísse de 90% para 65%, com 10% dos lotes "regulares e ruins". Há chances de chuvas a partir de sábado, mas o calor continua.

A Bolsa de Cereais de Buenos Aires afirmou que as altas temperaturas e a falta de chuva levaram a uma deterioração das condições da água, com estresse hídrico em algumas áreas. No entanto, cerca de 90% das áreas ainda estavam "normais/excelentes".

Com alguns lotes iniciando os principais estágios de crescimento, "a precipitação será necessária" para o período de definição do desempenho, disse a bolsa com relação à soja, acrescentando que, nas áreas do norte, o plantio final do milho estava sendo atrasado pela falta de chuva.

