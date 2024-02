Prefeito de Rondonópolis, capital do agro, é fã do 247 (vídeo)

Apoie o 247

247 - Assim como milhões de consumidores de mídia ao redor do Brasil, o prefeito de Rondonópolis (MT), José Carlos do Pátio (PSB), está cansado da mídia corporativa. Por isso, ele conta, sua referência jornalística é o Brasil 247 e a TV 247.

"Minha referência jornalística e da minha família é o 247. Vemos o outro lado da história, tendo uma visão crítica e diferente. Não somos induzidos por uma mídia que tenta emplacar uma visão totalmente distorcida do que acontece. Não perco uma entrevista com o Pepe Escobar", relatou José Carlos do Pátio.

O Brasil 247 foi considerado como o jornal eletrônico de maior adesão e engajamento junto ao público de esquerda e centro-esquerda no País, na pesquisa acadêmica realizada pela Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas, em parceria com o instituto Atlas Intel, com apoio da Embaixada da Alemanha no Brasil.

Prefeito de Rondonópolis, capital do agro, é fã do 247 pic.twitter.com/o1YjBZPYTy February 1, 2024

