Produção de açúcar do centro-sul do Brasil deve cair em 2024/25, diz CEO da BP Bunge

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - A produção de açúcar do Brasil no centro-sul, principal região produtora, deve cair 4,4%, para 40,8 milhões de toneladas na temporada 2024/25, disse o CEO da BP Bunge Bioenergia, Geovane Consul, nesta terça-feira em uma conferência sobre açúcar em Dubai.

"Não estamos tendo um bom clima", disse ele, acrescentando que a precipitação média foi menor este ano em comparação com o clima "quase perfeito" da última temporada, particularmente na parte norte do país.

continua após o anúncio

Consul projetou que a produção de cana do centro-sul brasileiro cairia 9,6%, para 598 milhões de toneladas, mas o impacto seria parcialmente compensado por um aumento na proporção de cana destinada à produção de açúcar em vez de etanol.

Ele estimou um "mix" de açúcar de 51,4% em 2024/25, acima dos 48,8% da temporada anterior.

continua após o anúncio

"Estamos considerando uma redução na disponibilidade de cana este ano. Estamos aumentando um pouco o mix de açúcar", disse ele, observando que houve muito investimento em capacidade de processamento de açúcar.

Ele observou, entretanto, que o custo para construir capacidade no Brasil havia disparado, de modo que os retornos não eram grandes.

continua após o anúncio

Uma pesquisa da Reuters com analistas e traders divulgada no mês passado apresentou uma previsão mediana para a produção de cana de 620 milhões de toneladas, embora o clima mais seco do que o normal tenha levado a algumas revisões para baixo das previsões recentemente.

A pesquisa viu a produção de açúcar em 42,1 milhões de toneladas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: