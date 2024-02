Produção de café da Colômbia aumenta 10,5% em janeiro ante mesmo mês de 2023

Apoie o 247

(Reuters) - A Colômbia produziu 959.000 sacas de 60 kg de café arábica lavado em janeiro, um aumento de 10,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, informou a federação nacional do café na sexta-feira.

A produção em janeiro de 2023 foi de 868.000 sacas.

O país andino é o principal fornecedor de café arábica lavado e vinha enfrentando repetidas quedas na produção mensal devido às baixas temperaturas que prejudicaram a floração.

As exportações em janeiro aumentaram 12,4%, para 935.000 sacas, em comparação com 832.000 sacas no mesmo período do ano anterior.

A produção de café da Colômbia aumentou 2% em 2023, passando de 11,08 milhões de sacas de 60 kg em 2022 para 11,3 milhões em 2023.

