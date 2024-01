Produção de café do Brasil deve crescer 5,5% em 2024, prevê Conab

Apoie o 247

(Reuters) - A produção de café do Brasil em 2024 deve atingir 58,08 milhões de sacas de 60 kg, um aumento de 5,5% em relação a 2023, projetou nesta quinta-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu primeiro levantamento para a safra.

A safra no maior produtor e exportador global de café deverá se confirmar como ano de bienalidade positiva, afirmou o órgão, observando que em 2023 iniciou-se uma fase de recuperação das produtividades das lavouras devido a condições climáticas mais favoráveis, após adversidades nos dois anos anteriores.

Para a produtividade média nacional de café, a primeira estimativa da Conab indica um volume de 30,3 sacas por hectare, cerca de 3% maior em relação à safra anterior.

A produção de café arábica deve alcançar 40,75 milhões de sacas, avanço de 4,7% sobre a safra anterior, enquanto para as variedades canéforas (conilon/robusta) é esperado um aumento de 7,2%, a 17,33 milhões de sacas.

