Putin defende a criação de uma bolsa de grãos dentro do BRICS

Sputnik – Durante uma reunião com representantes do setor agroindustrial, o presidente russo Vladimir Putin expressou seu apoio à iniciativa de estabelecer uma bolsa de grãos dentro do BRICS. Putin destacou que o comércio especulativo tem um impacto direto nos preços dos produtos agrícolas e afeta os consumidores, sublinhando a importância de abordar essa questão de forma colaborativa.

Eduard Zernin, chefe da União Russa de Exportadores de Grãos e participante da reunião, revelou que a participação da Rússia no mercado global de grãos está se aproximando de 25%. Ele também compartilhou a previsão de que entre 2023 e 2024, a Rússia exportará até 65 milhões de toneladas de cereais, conforme anunciado por Putin.

A proposta de criar uma bolsa de grãos dentro do BRICS é uma resposta às preocupações sobre a especulação nos mercados agrícolas internacionais, onde os preços são frequentemente influenciados por fatores não relacionados à produção real. Putin ressaltou a necessidade de uma abordagem colaborativa entre os países do BRICS para resolver esse problema e garantir preços mais estáveis para os consumidores.

Essa iniciativa reflete os esforços da Rússia em consolidar sua posição no mercado mundial de grãos e fortalecer os laços comerciais dentro do bloco do BRICS. O apoio de Putin a essa proposta indica um compromisso renovado em enfrentar os desafios econômicos globais e promover a cooperação entre os países membros do BRICS no setor agrícola.

