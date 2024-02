Renda agrícola dos EUA deve sofrer a maior queda em 18 anos

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Karen Braun

(Reuters) - Uma queda acentuada nos preços das safras, aliada ao aumento dos custos de produção, deverá reduzir a renda agrícola líquida dos Estados Unidos este ano, e a inflação ainda mascara o declínio significativo.

continua após o anúncio

O Departamento de Agricultura dos EUA previu na semana passada que a renda agrícola líquida de 2024 será de 116 bilhões de dólares, abaixo dos 156 bilhões de dólares de 2023 e do recorde de 186 bilhões de dólares de 2022, todos em valores nominais. Esse seria o quinto maior valor já registrado após os últimos três anos mais 2013.

Mas, ajustada pela inflação, a previsão para 2024 está 4% abaixo da média de 20 anos e 41% abaixo de 2022. Isso marcaria o maior declínio de dois anos na renda agrícola líquida, em termos percentuais, desde 1983, quando a economia rural dos EUA foi atingida por uma grande crise agrícola.

continua após o anúncio

A renda agrícola líquida de 116 bilhões de dólares em 2024 teria uma queda de 27% em relação ao total de 2023 ajustado pela inflação e representaria a maior queda anual desde 2006.

Alguns preços de commodities ajustados pela inflação não estão muito longe dos níveis baixos de 2020, e 2020 teria sido um ano extraordinariamente difícil para os agricultores se não fossem os pagamentos maciços do governo por perdas relacionadas à guerra comercial e à pandemia.

continua após o anúncio

Os pagamentos diretos do governo foram responsáveis por cerca de 48% da renda agrícola líquida dos EUA em 2020, a maior participação desde 1983. Descontando os pagamentos do governo, a renda agrícola líquida total ajustada pela inflação em 2020 foi a menor desde 2002.

Os dólares da guerra comercial podem se tornar relevantes novamente em 2025, dependendo do resultado da eleição presidencial dos EUA no final deste ano, já que o candidato e ex-presidente Donald Trump, no início deste mês, prometeu impor tarifas pesadas sobre os produtos chineses se for eleito.

continua após o anúncio

A previsão do USDA implica que os pagamentos diretos do governo representarão cerca de 9% da renda agrícola líquida em 2024, uma máxima de três anos, mas bem abaixo dos níveis médios pré-guerra comercial.

OS PREÇOS PODEM SER MAIS BAIXOS DO QUE PARECE? - Os preços médios dos futuros de milho e soja na bolsa de Chicago para novas safras neste mês representarão garantias de seguro para os agricultores dos EUA para a colheita de 2024, e as decisões de plantio poderão ser afetadas.

continua após o anúncio

Esses números estão parecendo muito menos atraentes do que nos anos anteriores.

Em nove dos 20 dias de negociação em fevereiro, a média dos futuros de milho em dezembro caiu 20% em relação à média de fevereiro do ano passado e a soja em novembro caiu 15%. Ambas representariam as maiores quedas anuais nos preços de fevereiro desde 2009.

continua após o anúncio

A média atual do milho em dezembro, de 4,74 dólares por bushel, está abaixo de 5,91 dólares e 5,90 dólares em 2023 e 2022, respectivamente, embora seja a mais alta desde 2013.

No entanto, um quadro diferente surge quando a inflação é considerada. O ajuste dos preços históricos do milho em dezembro durante fevereiro usando os dados mensais do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) sugere que a média atual de 4,74 dólares seria a segunda mais baixa desde 2006, depois do preço ajustado de US$ 4,60 em fevereiro de 2020.

continua após o anúncio

Nominalmente, o milho da nova safra em fevereiro de 2020 teve uma média de 3,88 dólares por bushel e a soja da nova safra teve uma média de 9,17 dólares, ambas as mínimas de quatro anos para o mês.

A soja de novembro está custando em média 11,72 dólares por bushel até agora neste mês, uma mínima de quatro anos, embora apenas 15 centavos abaixo da média nominal de 2021. Ajustados pela inflação, os 11,72 dólares se tornam a quarta menor média de fevereiro desde 2006, com um mínimo de 10,87 dólares em 2020.

A soja de novembro está sendo negociada em máximas de três anos em relação ao milho de dezembro, e isso faz com que os analistas pensem em mais soja e menos hectares de milho este ano.

O USDA divulgará na quinta-feira perspectivas para 2024/25, e as ideias de área plantada serão de grande interesse. No entanto, as primeiras estimativas de plantio baseadas em pesquisas para a temporada de cultivo de 2024 nos EUA não estarão disponíveis até 28 de março.

Karen Braun é analista de mercado da Reuters. As opiniões expressas acima são de sua autoria.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: