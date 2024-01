Safra de café do Brasil em 2024/25 projetada em 67,15 mi sacas, diz Comexim

Comexim disse que a projeção divulgada nesta quarta-feira é menor do que as ideias iniciais de uma produção próxima de 68 milhões ou 69 milhões de sacas edit

(Reuters) - A produção de café do Brasil em 2024/25 (julho-junho) foi projetada na quarta-feira em 67,15 milhões de sacas, apenas cerca de 2% acima da produção da safra anterior, uma vez que o clima desfavorável impedirá que a lavoura brasileira atinja seu pleno potencial, disse a trading Comexim.

A Comexim, que é um dos cinco maiores exportadores de café brasileiro, revisou para cima sua projeção para a safra atual (2023/24), de 64 milhões de sacas para 65,75 milhões de sacas, dizendo que os fortes números de exportação indicam que a produção foi maior do que se esperava.

Sobre a nova safra, a Comexim disse que a projeção divulgada nesta quarta-feira é menor do que as ideias iniciais de uma produção próxima de 68 milhões ou 69 milhões de sacas, já que os cafezais não tiveram chuvas ideais e o calor extremo do final do ano passado prejudicou o período de floração.

"As previsões para a nova safra brasileira permanecem em um intervalo amplo. A maioria das estimativas foi revisada para baixo devido ao clima, e nossos números não são diferentes", afirmou em nota.

A Comexim estima que a produção de café do Brasil em 2024/25 será dividida em 45,15 milhões de sacas de arábica (aumento de 3,7% em relação à safra anterior) e 22 milhões de sacas de robusta (queda de 0,9%).

A empresa também revisou seu número de exportações para 2023/24 para quase 45 milhões de sacas, ante 41,5 milhões de sacas anteriormente, e disse que espera que as exportações sejam fortes novamente em 2024/25, com 45 milhões de sacas.

