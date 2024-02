Safras reduz previsão de colheita de milho do Brasil 23/24 para 125,86 mi t

Caso seja confirmada a previsão, a produção despencaria cerca de 14 milhões de toneladas na comparação com o recorde do ciclo passado edit

(Reuters) - O Brasil deverá produzir 125,86 milhões de toneladas de milho na temporada 2023/24, corte de mais de 3 milhões de toneladas na comparação com a previsão anterior, em meio a problemas climáticos para as lavouras neste verão e redução da área do cereal de inverno, afirmou nesta sexta-feira consultoria Safras & Mercado.

Caso seja confirmada a previsão, a produção despencaria cerca de 14 milhões de toneladas na comparação com o recorde do ciclo passado, segundo números da Safras.

Segundo o consultor de Safras & Mercado, Paulo Molinari, o ajuste para baixo nos números leva em conta os problemas de clima causados pelo fenômeno El Niño, que prejudicaram a produtividade da safra de verão no Sul do Brasil.

Ele citou também um declínio na expectativa de plantio da segunda safra de milho, a maior do país.

Com isso, o Brasil deverá semear ao todo na temporada 20,9 milhões de hectares, declínio de 6,2% frente a 2022/23 e também uma queda ante o número do levantamento de dezembro (21,120 milhões de hectares).

