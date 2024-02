Safras reduz previsão de exportação de soja do Brasil em 2024; colheita vai a quase 30%

Apoie o 247

(Reuters) - A exportação de soja do Brasil em 2024 deve alcançar 94 milhões de toneladas, disse nesta segunda-feira a Safras & Mercado, reduzindo sua previsão frente às 95 milhões de toneladas estimadas em janeiro.

Se confirmado, o número ficaria abaixo das 101,86 milhões de toneladas exportadas em 2023, em número também revisado ante as 95 milhões de toneladas indicadas em janeiro, apontou a consultoria.

Já para o esmagamento de soja, as estimativas são de 54,3 milhões de toneladas em 2024 e de 53,5 milhões de toneladas em 2023, com uma elevação de 1% entre uma temporada e outra. Não houve alteração na previsão na comparação com janeiro.

Em comunicado separado, a Safras disse que a colheita de soja brasileira da temporada 2023/24 alcançou 29,4% da área até 16 de fevereiro, contra 21,6% apurados na semana anterior.

"Os trabalhos estão mais adiantados se comparados com o mesmo período do ano passado, 20,9% - e também superam a média dos últimos cinco anos, de 24,4%".

