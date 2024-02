Soja atinge mínima de 3 anos com melhora das estimativas de colheita na América do Sul

Apoie o 247

CHICAGO (Reuters) - Os contratos futuros de soja negociados na bolsa de Chicago caíram para seu nível mais baixo em mais de três anos nesta quinta-feira, devido a vendas técnicas, melhores perspectivas de colheita na América do Sul e preocupações com a demanda pela oleaginosa, disseram traders.

O contrato março caiu 13 centavos, a 11,4775 dólares por bushel, depois de atingir 11,4675 dólares, o menor valor desde dezembro de 2020 em um gráfico contínuo.

As safras de milho e soja da Argentina continuam a melhorar devido às chuvas recentes, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, com mais precipitações previstas para os próximos dias, depois que o clima úmido ajudou a conter os danos às safras causados por uma onda de calor em janeiro.

Os contratos futuros de milho também caíram para o menor nível em três anos, perto de 4 dólares por bushel, pressionados pelas expectativas de amplas colheitas na América do Sul e pelo aumento dos estoques dos EUA em um momento de demanda incerta, disseram traders.

O contrato março fechou em queda de 5 centavos, a 4,06 dólares por bushel, depois de cair para 4,0425 dólares, uma mínima desde novembro de 2020.

O trigo ficou praticamente estável, com o contrato março fechando a 5,8325 dólares por bushel.

(Reportagem de Julie Ingwersen)

