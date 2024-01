Soja fecha em baixa nos EUA com chuvas no Brasil

Apoie o 247

CHICAGO (Reuters) - Os contratos futuros de soja negociados em Chicago fecharam em queda nesta quinta-feira (4), com os preços permanecendo sob pressão devido às chuvas em partes secas do Brasil, segundo traders.

As preocupações de que as vendas de exportação de soja dos EUA possam ter dificuldades também pesaram sobre o mercado, disse um analista.

Os EUA e o Brasil competem pelas vendas de exportação no mercado mundial, e uma eventual estabilização das produtividades no Brasil poderia impedir que os compradores mudassem seus negócios para os EUA.

O contrato março da soja caiu 9,50 centavos, a 12,675 dólares por bushel. O contrato atingiu seu preço mais baixo desde 28 de junho, em 12,65 dólares.

Os contratos futuros de trigo terminaram em alta na quinta-feira, com o mercado se recuperando depois que o contrato mais ativo caiu para uma mínima de um mês, abaixo de 6 dólares por bushel.

