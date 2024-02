Sorriso, capital mundial da soja, enfrenta desafios inéditos na safra deste ano

Apoie o 247

247 – O município de Sorriso, no Mato Grosso, conhecido como "a capital do agronegócio brasileiro", enfrenta uma safra desafiadora devido aos efeitos climáticos do El Niño. Sorriso, reconhecida como o maior produtor de soja do mundo e o maior produtor nacional de milho, registrou uma produção bilionária em 2022, atingindo R$ 11,5 bilhões em valor da produção. No entanto, a atual safra de soja enfrenta uma perspectiva de quebra devido à seca registrada nos meses de novembro e dezembro, afetando o desenvolvimento das plantações.

Segundo informações do produtor rural local e presidente do Sindicato Rural de Sorriso, Sadi Beledelli, a safra de 2023/24 será desafiadora, com uma estimativa de cerca de 20% de quebra na produção de soja no município. A falta de chuvas durante o período crucial de desenvolvimento das plantações resultou em replantios e dificuldades para os agricultores da região, conforme revela reportagem do portal AgFeed .

O impacto da safra difícil estende-se para além do setor agrícola, afetando também o comércio local. Empresários e autoridades locais relatam uma queda no movimento e na geração de empregos devido à retração nas compras dos produtores rurais.

Apesar dos desafios, o prefeito de Sorriso, Ari Lafin, mantém o otimismo quanto ao futuro do município, destacando oportunidades na pecuária e possíveis investimentos na região. Ele ressalta a importância do agronegócio para a economia local e projeta um crescimento significativo nos próximos anos, mesmo diante das adversidades enfrentadas na atual safra. Saiba em detalhes na reportagem do AgFeed .

