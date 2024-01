StoneX eleva previsão de importação de trigo pelo Brasil em 2023/24

Apoie o 247

(Reuters) - A StoneX elevou nesta quarta-feira sua projeção para importação de trigo pelo Brasil na temporada 2023/24 para 7,05 milhões de toneladas, um aumento de 10,7% em relação ao volume projetado em dezembro, devido à oferta nacional apertada.

Segundo a consultoria, o volume previsto de importação para este ano representa uma alta de 56,2% frente à safra 2022/23, "o que reflete a maior movimentação por parte dos moinhos para adquirir um cereal de alta qualidade oriundo do exterior, destinado para consumo humano".

A StoneX também atualizou sua estimativa para a produção brasileira de trigo 2023/24, agora em 8,25 milhões de toneladas, queda de 4% em relação ao valor projetado em dezembro.

"Pelo lado da produção, a única revisão em relação ao relatório do último mês ocorreu no número do Rio Grande do Sul. O Estado foi um dos mais afetados pelo excesso de chuvas, refletindo na produtividade...", disse, em nota.

