StoneX estima aumento de 14% da nova safra de trigo do Brasil

Reuter) - A safra brasileira de trigo 2024/25 deve aumentar 14% em relação à temporada anterior, totalizando 9,22 milhões de toneladas, de acordo com a primeira estimativa da StoneX para o ciclo, com plantio começando em mais algumas semanas.

Segundo a consultoria, o crescimento deve vir pelo aumento na produtividade, já que a área plantada deve diminuir, principalmente no Sul do país, que concentra a maior parcela da produção do cereal.

A StoneX estima a área plantada de 3,05 milhões de hectares, 11% a menos que na safra anterior. Já a produtividade estimada é de 3,02 toneladas por hectare, versus 2,34 toneladas da temporada passada, atingida por problemas climáticos.

Os preços do trigo no Brasil, que aumentaram menos do que o esperado, e a maior competição por área com o milho reduziram a expectativa de plantio do cereal, explicou a consultoria.

