Strategie Grains mantém perspectiva de uma safra menor de trigo na UE

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - A consultoria Strategie Grains reduziu sua previsão para a produção de trigo soft na União Europeia em 2024, com a produção ainda devendo cair 2,5% em relação ao ano passado, após uma campanha de semeadura interrompida pelas chuvas.

A Strategie Grains prevê que a produção de trigo soft da UE, a principal cultura de cereais do bloco, será de 122,6 milhões de toneladas métricas, levemente abaixo dos 122,7 milhões projetados em janeiro.

continua após o anúncio

"As chuvas excessivas de outono, que já prejudicaram o plantio, ainda causam preocupação em termos de impacto sobre o potencial de rendimento", disse a Stategie Grains em seu relatório mensal de cereais da UE.

A consultoria reduziu sua previsão para a produção de cevada da UE este ano para 53,1 milhões de toneladas, de 53,4 milhões de toneladas previstas no mês passado, ainda 12% acima do nível atingido pela seca do ano passado.

continua após o anúncio

A previsão de colheita de milho na UE foi elevada de 63,6 milhões de toneladas no mês passado para 64,0 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior.

Espera-se que os agricultores da UE aumentem a semeadura de cevada de primavera e milho depois que a chuva impediu que alguns produtores concluíssem a semeadura de grãos de inverno, como o trigo.

continua após o anúncio

O excesso de umidade também estava prejudicando a semeadura precoce da cevada de primavera na França e na Espanha, disse a Strategie Grains.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: