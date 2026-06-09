UE confirma diálogo com Brasil sobre exportação de carne

247 - A Comissão Europeia confirmou que mantém negociações com o governo brasileiro para viabilizar a autorização das exportações de carne do Brasil para a União Europeia (UE). A informação foi dada pela porta-voz do órgão, Paula Pinho, em declaração ao SBT News.

A partir de 3 de setembro, as exportações brasileiras de carne para o bloco europeu estarão proibidas. Segundo Paula Pinho, as conversas entre as autoridades continuam em andamento para buscar uma solução que permita o atendimento das exigências regulatórias.

"Temos mantido contato próximo com as autoridades brasileiras sobre esta questão e continuaremos em contato para trabalhar em prol do cumprimento desses requisitos. Uma vez demonstrado o cumprimento, a UE poderá autorizar ou retomar as exportações", afirmou a porta-voz.

Exigências da União Europeia

A Comissão Europeia, órgão responsável pelo braço executivo da União Europeia, informou que o Brasil precisa comprovar o cumprimento das normas do bloco relativas ao uso de antimicrobianos durante todo o ciclo de vida dos animais que originam os produtos destinados à exportação.

De acordo com Paula Pinho, a inclusão de um país na lista de exportadores autorizados depende da demonstração de que os requisitos europeus estão sendo integralmente observados. "Cabe às autoridades competentes dos países terceiros e aos seus operadores económicos garantir que os alimentos exportados para a UE cumprem os requisitos de segurança alimentar da UE", declarou.