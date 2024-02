ValeCard: diesel e gasolina devem subir após recuo nos postos em janeiro do Brasil

A alta do ICMS tem potencial de aumento da gasolina, do diesel e do gás de cozinha em cerca de 12,5%, disse a empresa especializada em soluções de mobilidade edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Os preços médios de diesel e da gasolina devem avançar nos próximos dias, com impulso da elevação da alíquota do tributo estadual ICMS, depois de registrarem recuo em janeiro, apontou nesta sexta-feira uma pesquisa da ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade.

Na última semana do mês, entre 26 de janeiro e 1º de fevereiro, os valores ficaram quase estáveis, mostrou o levantamento, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

continua após o anúncio

"Embora os preços tenham se mantido relativamente estáveis nas últimas semanas, a situação está prestes a mudar. O anúncio de um aumento significativo nos combustíveis e no gás de cozinha, impulsionado pela alta da alíquota do ICMS (imposto estadual), deve impactar diretamente o bolso do consumidor nos próximos dias", disse Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.

A alta do ICMS, em 1º de fevereiro, tem potencial de aumento da gasolina, do diesel e do gás de cozinha em cerca de 12,5%, disse a ValeCard.

continua após o anúncio

A ValeCard disse que o aumento reflete a decisão de vários Estados de reajustar o ICMS para os produtos em geral para compensar perdas de receita, ao citar o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

O preço médio do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou um recuo de 1,26% em janeiro, a 6,181 reais por litro.

continua após o anúncio

A gasolina teve um recuo de 0,46% em janeiro, a 5,796 reais por litro, enquanto o etanol hidratado, seu concorrente direto nas bombas, caiu 1,91%, a 3,594 reais por litro.

(Por Marta Nogueira)

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: