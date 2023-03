39 migrantes morrem em incêndio em instalação no México perto da fronteira com os EUA

Apoie o 247

CIUDAD JUAREZ, México, 28 Mar (Reuters) - Pelo menos 39 imigrantes da América Central e do Sul morreram após um incêndio irromper na noite de segunda-feira em um centro de detenção de migrantes na cidade mexicana de Ciudad Juarez, na fronteira norte, informou o Instituto Nacional de Migração do governo ( INM) disse na terça-feira.

O presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, disse que o incêndio aparentemente começou depois que imigrantes atearam fogo em colchões em protesto após descobrirem que seriam deportados.

"Eles não achavam que isso causaria essa terrível tragédia", disse Lopez Obrador em entrevista coletiva, observando que a maioria dos migrantes nas instalações era da América Central e da Venezuela.

Ao todo, havia 68 homens adultos da América Central e do Sul hospedados na instalação na cidade em frente a El Paso, Texas, disse o INM em um comunicado. Vinte e nove deles ficaram feridos no incêndio e foram levados para quatro hospitais da região.

Entre os mortos estão imigrantes da Guatemala e de Honduras, disse uma autoridade mexicana à Reuters.

Uma testemunha da Reuters viu corpos enfileirados em sacos mortuários e confirmou que o incêndio, cujas origens estão sob investigação, foi extinto.

"Estava aqui desde uma da tarde esperando o pai dos meus filhos e quando chegou às 22h começou a sair fumaça de todos os lados", disse Viangly Infante, de 31 anos, de nacionalidade venezuelana.

Seu marido, Eduard Caraballo, de 27 anos, estava em uma cela dentro da instalação quando o incêndio começou e sobreviveu mergulhando-se na água e pressionando contra uma porta, disse Infante, que acrescentou ter visto muitos cadáveres caídos no chão.

O incêndio, um dos mais letais a atingir o país em anos, ocorreu enquanto os EUA e o México lutam para lidar com níveis recordes de cruzamentos de fronteira em sua fronteira compartilhada.

Nas últimas semanas, houve um acúmulo de migrantes nas cidades da fronteira mexicana, enquanto as autoridades tentam processar os pedidos de asilo usando um novo aplicativo do governo dos EUA conhecido como CBP One.

Muitos migrantes acham que o processo está demorando muito e, no início deste mês, centenas de migrantes, a maioria venezuelanos, entraram em conflito com autoridades americanas na fronteira depois que sua frustração aumentou com a obtenção de nomeações para asilo.

Em janeiro, o governo Biden disse que expandiria as restrições da era Trump para expulsar rapidamente migrantes cubanos, nicaraguenses e haitianos pegos cruzando ilegalmente a fronteira EUA-México em um esforço para conter os fluxos fronteiriços.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos disseram que permitiriam que até 30.000 pessoas desses três países mais a Venezuela entrassem no país por via aérea a cada mês.

O incêndio em Ciudad Juarez é um dos incidentes mais mortais para migrantes no México nas últimas décadas.

Em dezembro de 2021, pelo menos 55 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um caminhão lotado de migrantes capotou no estado fronteiriço de Chiapas, no sul.

Setenta e dois migrantes foram massacrados por pistoleiros do cartel de drogas no estado de Tamaulipas, no norte do México, em 2010.

Quarenta e nove crianças morreram após um incêndio em uma creche na cidade de Hermosillo, no norte do país, em 2009.

