9 rebeldes do ELN morrem em combates com Marinha colombiana

Apoie o 247

ICL

BOGOTÁ, 30 Jan (Reuters) - Combates em uma área chave para o narcotráfico no sudeste da Colômbia deixaram pelo menos nove rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e um fuzileiro naval mortos, informou a Marinha do país nesta segunda-feira (30).



Os confrontos ocorreram no fim de semana passado em um terreno de selva perto da cidade portuária de Buenaventura, no Pacífico, apenas duas semanas antes de as negociações de paz entre o governo e o ELN continuarem no México.



A Colômbia suportou quase seis décadas de conflito armado interno, que deixou pelo menos 450.000 mortos e milhões de deslocados.



O governo concluiu uma rodada preliminar de negociações com o ELN na Venezuela no ano passado e realizou uma reunião de emergência neste mês para superar um problema de comunicação relacionado a um possível cessar-fogo.



O presidente Gustavo Petro, o primeiro líder de esquerda da Colômbia, prometeu buscar acordos de paz ou acordos de rendição com todos os grupos armados ilegais do país.



Reportagem de Luis Jaime Acosta; Escrito por Oliver Griffin; Edição por Josie Kao

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.