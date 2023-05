Acidente em pequena mina de ouro no Peru deixa 27 mortos

Acidente ocorreu na mineradora Yanaquihua, localizada na província de Condesuyos, aparentemente devido a um curto-circuito que provocou um incêndio no interior do túnel edit

(Reuters) - Um acidente em uma pequena mina de ouro no sul do Peru deixou 27 trabalhadores mortos, informaram as autoridades neste domingo, em um dos incidentes de mineração mais mortais no país sul-americano.

O acidente ocorreu na manhã de sábado na mineradora Yanaquihua, localizada na província de Condesuyos, departamento de Arequipa, aparentemente devido a um curto-circuito que provocou um incêndio no interior do túnel, informou o Governo Regional.

"A informação está correta, foi confirmada pela delegacia de Yanaquihua, há 27 mortes", disse o promotor Giovanni Matos à estação de televisão local Canal N.

“É uma mina formal (...), temos que ir ver o local onde estão os falecidos, se é seguro para que a polícia e o pessoal judiciário se desloquem para fazer os trâmites”, acrescentou.

O Governo Regional de Arequipa e o Ministério do Interior mobilizaram policiais, equipes de saúde e ambulâncias para ajudar no atendimento e resgate das vítimas.

Segundo estatísticas do Ministério de Minas e Energia peruano, este é o maior número de mortes em um único acidente de mineração desde pelo menos 2000.

A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

