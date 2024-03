Acuado com protestos, Milei anuncia projeto para descontar do pagamento de funcionários que participarem de greves

Apoie o 247

247 - O presidente ultradireitista argentino, Javier Milei, anunciou nesta sexta-feira (1) que enviará ao Congresso um projeto de lei "anticasta". A proposta prevê o desconto de pagamento de funcionários públicos que participem de greves.

O governante demonstra retaliação aos protestos no seu país, onde, segundo estatísticas oficiais, a inflação anual chegou a de 254,2% chegou a , o maior percentual em 32 anos. O Observatório da Dívida Social Argentina também afirmou que a pobreza no país aumentou de 49,5% em dezembro de 2023 para 57,4% em janeiro de 2024.

O projeto de Milei também prevê uma espécie de "lei ficha limpa", com o objetivo de proibir a candidatura em eleições nacionais de pessoas condenadas em segunda instância jurídica.

O governo argentino também pretende cortar os benefícios de aposentadoria dos funcionários públicos condenados em segunda instância. A proposta defende, ainda, o fim do financiamento público dos partidos.

