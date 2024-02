Agência de combate ao tráfico dos EUA visou altos funcionários venezuelanos em operação secreta

Apoie o 247

(Sputnik) – A Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) conduziu uma operação de espionagem de vários anos na Venezuela para fabricar casos de tráfico de drogas contra o presidente venezuelano Nicolas Maduro e outros altos funcionários, relatou a Associated Press nesta quinta-feira (1), citando um memorando secreto de 2018 que obteve no ano passado.

"É necessário conduzir esta operação unilateralmente e sem notificar os funcionários venezuelanos", declarou o memorando de 15 páginas sobre a expansão da "Operação Money Badger", que foi inicialmente estabelecida pela DEA e promotores de Miami em 2013.

Como a expansão da operação arriscava violar leis venezuelanas e internacionais, era necessário ser aprovada pelo Comitê de Revisão de Atividade Sensível, composto por altos funcionários dos departamentos de estado e justiça.

A Operação Money Badger passou a investigar cerca de 100 venezuelanos, relatou a AP, citando duas fontes não identificadas. Alex Saab, aliado de Maduro, que foi recentemente libertado pelos EUA em uma troca de prisioneiros, foi uma das pessoas capturadas pela operação.

Não está claro se a operação ainda está em andamento.

O memorando foi acidentalmente carregado em um site de compartilhamento de arquivos pelo Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan no ano passado durante o julgamento por conspiração de suborno de dois ex-agentes da DEA. A AP não está publicando o memorando ou identificando os informantes da DEA para proteger sua segurança.

Em um discurso anual à nação em janeiro, o presidente Maduro disse que vários planos para assassiná-lo e outros altos funcionários foram frustrados em 2023. Ele acusou forças de ultradireita, grupos de tráfico de drogas, a DEA e a CIA de conspirarem contra ele.

