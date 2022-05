Agência de notícias parceira do Brasil 247 fará cobertura especial das eleições presidenciais na Colômbia

Primeiro turno será no próximo domingo, 29 de maio edit

ARN - A Agência Regional de Notícias (ARN) fará uma cobertura especial das eleições presidenciais de 29 de maio na Colômbia.

Além de acompanhar de perto os principais acontecimentos do país e gerar as informações em primeira mão, a ARN publicará visualizações e análises especiais nos dias anteriores às eleições, durante o dia das eleições e nos dias seguintes.

Segunda-feira 23 de maio - O que é votado na Colômbia?

Terça-feira, 24 de maio - Notas com os perfis dos candidatos à presidência

Quarta-feira, 25 de maio - Análise com visualização do que preveem as últimas pesquisas

Quinta-feira, 26 de maio - Entrevista com o analista político Juan Carlos Rodríguez

Sexta-feira, 27 de maio - Entrevista com Sandra Ramírez Lobo, senadora e ex-mulher de Manuel Marulanda Vélez, ex-chefe das FARC

A ARN disponibiliza as seguintes visualizações e interativos para seus assinantes para inserir em suas próprias páginas da web:

Pesquisas de intenção de voto

No dia da eleição, à medida que o Registro Nacional do Estado Civil da Colômbia libera os dados da contagem provisória oficial, os seguintes recursos serão alimentados em tempo real:

Resultados de widgets para presidente para (i) capa e (ii) nota interna*.

Mapa interativo com os resultados para presidente com filtros para desagregar por departamento e município.

Dia da eleição e depois

A equipe da ARN reportará no domingo, 29 de maio, os acontecimentos relevantes do dia das eleições, incluindo a votação dos candidatos e dos principais dirigentes políticos, os dados de participação que se conhecem ao longo do dia e os pronunciamentos após a divulgação dos resultados.

No domingo e nos dias seguintes, serão noticiadas as repercussões da eleição.

