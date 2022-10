ALBA-TCP tem como objetivo fortalecer a integração comercial

A cúpula econômica da aliança permitiu que a agenda econômica, comercial e financeira da mesma fosse retomada, com ênfase especial na produção agrícola edit

TeleSur - A XI Reunião do Conselho de Complementação Econômica da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América - Tratado de Comércio dos Povos (ALBA-TCP) concordou em promover o setor produtivo, bem como fortalecer a integração comercial entre os países da Aliança, com a participação dos ministros da economia da região.

Durante a reunião realizada na cidade boliviana de Sucre, no departamento de Chuquisaca, o secretário executivo da aliança, Sacha Llorenti, destacou a importância da reunião para analisar a situação econômica internacional e definir ações concretas de coordenação para enfrentar o complexo cenário internacional.

"Gostaríamos também de destacar o fato de que uma das conclusões da reunião do Conselho de Complementação Econômica da ALBA-TCP foi justamente destacar o Modelo Econômico Produtivo Comunitário Social para os países da Aliança, naturalmente aplaudindo as realizações do governo boliviano em assuntos econômicos", disse ele.

Los países miembros del @ALBATCP durante reunión celebrada en Sucre,Bolivia,expresaron su solidaridad con el Pueblo Bolivariano luego de la catastrofe natural en las Tejerias y manifestaron respaldo a las acciones protectoras del Pdte. @NicolasMaduro. ¡Las Tejerias NO estas sola! pic.twitter.com/qc5ThArnuo — Rander Peña Ramírez (@RanderPena) October 11, 2022

Neste sentido, Llorenti destacou os avanços significativos feitos pelo governo boliviano, como a redução da pobreza e da desigualdade, ressaltando que o modelo boliviano tem sido muito bem recebido.

Em outro momento, o Ministro da Economia e Finanças Públicas da Bolívia, Marcelo Montenegro, destacou a aprovação de medidas econômicas para impulsionar o setor produtivo e comercial entre os países da ALBA-TCP, no marco da XI Reunião do Conselho de Complementação Econômica.

#EconomíaParaLosPueblos | Se desarrolla en la ciudad de Sucre la XI Reunión del Consejo de Complementación Económica del ALBA-TCP con la participación del ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Sigue la transmisión: https://t.co/iNSO2Ol81y#EstamosSaliendoAdelante pic.twitter.com/aDbdmMhhsb October 10, 2022

"Temos que impulsionar e fortalecer as relações econômicas de solidariedade e complementaridade entre os Estados membros da Aliança, concentrando esforços para contribuir com suas políticas sociais, com base nos mecanismos econômicos existentes e reafirmando os princípios de complementaridade, cooperação e autodeterminação", enfatizou ele.

