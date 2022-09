Alberto Fernández, após o ataque a Cristina Kirchner: "eles disseram que eu era o próximo"

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, disse na segunda-feira que aqueles que foram presos em ligação com o ataque à vice-presidente Cristina Fernández o tinham nomeado como o próximo alvo de um ataque.

"As conversas dos culpados tornaram-se conhecidas e disseram que o próximo era eu", disse o presidente numa entrevista com o canal espanhol TeleCinco. Ele acrescentou: "Tenho de estar vigilante no caso de me acontecer, mas não me posso separar do povo".

Perguntou-se também a Fernández como se sente a vice-presidente: "Ela está bem, numa só peça. Foi um momento de choque para todos". E refletiu: "Na Argentina após a ditadura não houve crimes de natureza política. A imagem é muito dura, porque este é um tipo que disparou duas vezes na cabeça de Cristina (...) todos os sistemas de segurança falham, esta pessoa sabia que com qualquer resultado iria ser presa pelas pessoas à sua volta".

Também expressou a sua convicção de que Fernando Sabag Montiel, o principal suspeito no ataque, não é um louco: "[Sabag Montiel] não é um marciano ou uma pessoa fora da nossa sociedade, ele vive entre nós. Ele não é um louco. Não é incontestável, é uma pessoa de mente sã. E isso não é a Argentina, é um bando de desavergonhados que são capazes de tal atrocidade". Ele acrescentou que "talvez seja uma pessoa que está zangada com a democracia", mas que "não pode agir desta forma".

O sistema judicial argentino determinou que a tentativa de assassinato contra Cristina Fernández foi o resultado de "planeamento e acordo prévio" entre Sabag Montiel e a sua namorada Brenda Uliarte.

Sabag, 35 anos, que tem registo criminal, foi presa depois de ter tentado alvejar a vice-presidente no rosto quando cumprimentou apoiantes fora de casa no dia 1 de Setembro no bairro da Recoleta de Buenos Aires.

A acusada, "tirando partido do estado de indefensabilidade gerado pela multidão", apontou para o rosto do ex-presidente "com uma pistola de ação única semi-automática, calibre 32 automática, marca Bersa, modelo Lusber 84", governou a juíza María Eugenia Capuchett.

Sabag Montiel tem um antecedente de porte de armas não convencionais em público. A polícia de Buenos Aires prendeu-o em 2021 por ter uma faca na sua posse. Nos registos comerciais, é listado como envolvido em "serviços de transporte de passageiros urbanos e suburbanos não regulamentados de oferta gratuita".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.