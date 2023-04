Alberto Fernández deve visitar Brasil na próxima semana

Presidente argentino conversou com homólogo brasileiro nesta quinta edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, deve visitar o Brasil na próxima semana, provavelmente na terça-feira (2), para uma reunião com o homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação é da Folha de S. Paulo.

Segundo o jornal, o tema do encontro será a economia, setor em que o país vizinho vem enfrentando grandes dificuldades.

Lula e Fernandéz tiveram uma videoconferência nesta quinta-feira (27) para tratar da volta dos países à Unasul, aprofundamento do comércio bilateral e relações estratégicas.

Continuamos profundizando el comercio bilateral y las relaciones económicas estratégicas con Brasil. Conversé largamente con el presidente @LulaOficial sobre la importancia de la @unasur, sabemos que el lazo fraterno de nuestros pueblos es clave para seguir creciendo 🇦🇷🇧🇷 https://t.co/4nVWhJSn0p April 27, 2023

Em 6 de abril, o governo do presidente Lula formalizou o reingresso do país na Unasul. Jair Bolsonaro havia deixado a Unasul em 2019. No mesmo dia, a Argentina também anunciou seu retorno ao grupo.

O presidente Lula esteve em Buenos Aires em janeiro, onde firmou acordos nas áreas econômica, financeira, defesa, saúde, ciência, tecnologia e inovação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.