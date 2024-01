Aliança militar dos EUA com a Guiana ameaça toda a América Latina e o Caribe, diz chanceler venezuelano

Apoie o 247

247 - O chanceler venezuelano, Yván Gil, afirmou que a “associação militar” entre a Guiana e os Estados Unidos representa uma ameaça à estabilidade da região”. A declaração foi feita após a visita de um alto funcionário da defesa dos EUA a Georgetown, capital da Guiana, informa o Correo del Orinoco. “As ameaças à estabilidade da nossa região, impulsionadas pela Guiana e pela sua parceria militar com os Estados Unidos, devem ser eliminadas de forma decisiva”, disse Gil numa mensagem publicada na sua conta da rede social X, antigo Twitter.

O chanceler sublinhou que “a unidade latino-americana e caribenha é a chave para garantir a “paz” contra as pretensões imperiais”.

Na semana passada, o subsecretário adjunto de Defesa dos Estados Unidos para o Hemisfério Ocidental, Daniel Erikson, visitou a Guiana para discutir com altos funcionários a colaboração em defesa e segurança entre os dois países e outros territórios vizinhos no Caribe.

