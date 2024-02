AMLO apresenta 20 projetos de reforma constitucional no México

Apoie o 247

Sputnik Mundo - O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), apresentou na segunda-feira (5) seu último pacote de reformas constitucionais. As iniciativas abrangem mudanças no Poder Judiciário e propostas para combate ao crime, políticas sociais, econômicas e eleitorais, sendo introduzidas a menos de quatro meses das eleições gerais.

Os projetos de reforma constitucional foram apresentados à Câmara dos Deputados "para que sejam analisados, debatidos e, se for o caso, aprovados para benefício da maioria do povo: a essência dessas normas e novos direitos visa conduzir a vida pública pelo caminho da liberdade, justiça e democracia, conforme exigido por nossos antepassados e seus dedicados líderes", afirmou o governante em discurso a seu gabinete no Palácio Nacional, sede do Executivo federal.

Essas iniciativas de reformas constitucionais, que requerem uma maioria qualificada de dois terços de ambas as câmaras do Congresso — da qual o governo atual não dispõe —, são entregues à Câmara dos Deputados como câmara de origem, para serem tratadas nesta legislatura ou na próxima (após as eleições), em homenagem ao Dia da Constituição vigente promulgada em 1917.

As primeiras 10 iniciativas incluem o reconhecimento dos povos indígenas e afro-mexicanos como sujeitos de direito público, a concessão de bolsas de estudo em todos os níveis como mandato constitucional, e a reafirmação do direito a pensão para idosos a partir dos 65 anos com aumento anual do valor, bem como para pessoas com deficiência, que receberão um subsídio universal.

Outras propostas destacam a atenção médica gratuita para toda a população mexicana, o direito dos trabalhadores à propriedade de suas moradias, a proibição do maltrato animal, a vedação da tecnologia de fraturamento hidráulico ou fracking na exploração de hidrocarbonetos, a proteção de zonas com escassez de água para uso exclusivamente doméstico, a proibição do consumo de fentanilo e vapeadores, e o aumento do salário mínimo com base na inflação.

Adicionalmente, as reformas sugerem garantir o direito à educação e ao trabalho, assegurar um salário justo e permanente para os camponeses, utilizar 18.000 quilômetros de ferrovias para a criação de trens de passageiros, e fortalecer a Comissão Federal de Eletricidade como empresa de interesse público.

As propostas também incluem a redução dos gastos com campanhas e partidos políticos, a diminuição do número de deputados e senadores, a eleição de conselheiros e magistrados do Poder Judiciário por voto direto, a integração da Guardia Nacional à Secretaria da Defesa Nacional para prevenir corrupção, a instituição da austeridade republicana como política de Estado, e a eliminação de órgãos autônomos considerados onerosos e elitistas criados durante o período neoliberal.

López Obrador reconhece que algumas reformas podem não alcançar a maioria qualificada necessária, mas propõe que sejam parte de uma agenda legislativa do próximo Congresso, que será renovado em 2 de junho nas eleições gerais.

