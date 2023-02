AMLO expõe quem está por trás da organização da manifestação conservadora

“Eles usam como estratégia a mentira de que querem afetar a democracia no México, quando são essencialmente antidemocráticos”, disparou o presidente do México edit

El Soberano - O presidente Andrés Manuel López Obrador saudou a mobilização livre e pacífica do movimento conservador no Zócalo, na Cidade do México , no fim de semana passado, chamando o protesto de "muito saudável para o país".

No entanto, durante 'a mañanera', o presidente sustentou que foi um protesto menor tendo em conta o “potencial conservador”, espaço político que, segundo seus cálculos, ultrapassa 25 milhões de pessoas .

“É uma questão política, eles estão se agrupando; É bom para o país", disse. “Eles usam como estratégia a mentira de que querem afetar a democracia no México, quando são essencialmente antidemocráticos”, disparou.

Nesse sentido, AMLO destacou que a partir dessa mobilização, os conservadores devem “mobilizar ainda mais gente; eles têm que aumentar sua capacidade de mobilização porque eles têm potencial: eles não devem deixar de participar, mobilizar, embora isso exija muito esforço”.

“Eles enchem o Zócalo”, continuou, “mas para conseguir a mudança, nós o enchemos 60 vezes, e não apenas o enchemos, mas o transbordamos, são as maiores manifestações que aconteceram na história do país”.

Por outro lado, o Chefe do Executivo lançou-se contra os organizadores da marcha. Todas as vezes dizem defender a democracia, mas cometeram fraudes, defenderam o autoritarismo e até fizeram parte do narco-estado.

Ele assegurou que pessoas como Claudio X. González , intelectuais como Enrique Krauze e Héctor Aguilar Camín, assim como os líderes da Ação Nacional, como Javier Lozano e Sandra Cuevas, que participaram da marcha, são "guaxinins eleitorais".

"Eles foram, como eu disse, defensores da fraude eleitoral, fizeram parte da corrupção no México, pertenceram ao narcoestado, que, como ficou claro com o caso de (Genaro) García Luna, prevaleceu por dois mandatos de seis anos", disse ele.

Da mesma forma, afirmou que o principal motivo da marcha não foi a "defesa do Instituto Nacional Eleitoral (INE)" ou da democracia mexicana, já que "eles não se importam com o povo", e sim buscam o retorno da oligarquia ao o governo.

“A corrupção não se mexe, segundo eles. Privilégios não são tocados, o narco-estado não é tocado", disse ele. “Eles querem continuar roubando, querem voltar aos seus privilégios, querem continuar mantendo a maioria dos mexicanos marginalizados e esquecidos, empobrecendo-os”.

