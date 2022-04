Anistia Internacional tenta evitar retomada das relações entre Argentina e Venezuela

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - A Anistia Internacional pediu ao chefe de Estado argentino, Alberto Fernández, que reconheça a situação crítica que a Venezuela atravessa em relação aos direitos humanos, depois que ele disse que "os problemas" naquele país "estão se dissipando".

Na carta enviada a Fernández, estão escritas as palavras da diretora executiva regional, Mariela Belski, que detalhou a crítica situação social e política na Venezuela e rejeitou as declarações do presidente. "Tenho o prazer de me dirigir a você para transmitir nossas preocupações sobre algumas de suas declarações de ontem, em relação à situação dos direitos humanos na Venezuela", disse o executivo e continuou: "Os crimes de direito internacional e violações de direitos humanos, incluindo politicamente detenções arbitrárias motivadas, tortura, execuções extrajudiciais e uso excessivo da força, têm sido sistemáticas e generalizadas, constituindo potencialmente crimes contra a humanidade”.

Em seguida, sublinhou que, segundo a organização humanitária internacional, seis milhões de venezuelanos fugiram do país nos últimos anos e que 2,7 milhões receberam ajuda humanitária em 2021. ' são extremamente preocupantes", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre outras coisas, o documento acrescenta que ainda há uma "escalada de políticas repressivas contra os defensores dos direitos humanos" no país caribenho, o que mostra a existência de "padrões de perseguição".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, no final da carta, solicita-se ao presidente argentino que esteja ciente da situação do país. “Por tudo isso, instamos o governo, em seus esforços para apoiar uma saída para a crise na Venezuela, que tenha em mente a realidade que está sendo vivida e assegure que a resposta nacional e regional reconheça e priorize a situação de direitos humanos. humanos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fernández se reuniu nesta segunda-feira com o presidente equatoriano, Guillermo Lasso, e lá afirmou que "chegou a hora de falar sobre a Venezuela" e que quer "retomar seus laços diplomáticos plenos" com aquele país.

Fernández destacou que o governo venezuelano tem recebido questionamentos nos últimos anos, mas considerou que “muitos desses problemas foram se dissipando ao longo do tempo, estamos vendo como, a partir dos acordos alcançados pelo Grupo de Contato Internacional, a Venezuela vem avançando em seus processo eleitoral ”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É um passo que estamos dando e que, na verdade, peço a todos os países das Américas que o revisem”, declarou o presidente argentino, acrescentando que a Venezuela não poderá “recuperar plenamente seu pleno funcionamento como país e como sociedade”, se “a deixarmos em paz sem embaixadores e sem nossa atenção”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE