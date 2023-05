Após 7 anos de isolamento por parte do governo brasileiro, ministra do Turismo vai para Cuba

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, participou de encontro do G77 + China realizada em Havana, Cuba, para tratar de ações conjuntas para fortalecimento do turismo edit

247 — A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, visitou Cuba após sete anos de “isolamento” do governo brasileiro e participou de uma reunião do G77 + China em Havana para discutir ações conjuntas para o fortalecimento do turismo.

Mais de 100 países foram representados no encontro, que teve como tema “O turismo como impulsionador do desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável para os países do Sul Global”.

O evento foi marcado pela gestão cubana à frente da presidência do grupo e contou com a presença do primeiro-ministro cubano, Manuel Cruz, que destacou que o turismo é uma prioridade do governo cubano.

A ministra Carneiro destacou as ações do governo brasileiro para impulsionar o turismo, incluindo os Destinos Turísticos Inteligentes, que buscam oferecer experiências inovadoras e sustentáveis aos visitantes.

Ela também aproveitou a oportunidade para reforçar a Marca Brasil entre as lideranças do turismo latino-americano. O diretor para as Américas da OMT destacou a importância da união para alcançar um turismo sustentável, inclusivo e resiliente.

