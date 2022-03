Após assassinato de jornalista, categoria se mobiliza e exige que governo mexicano "assuma suas responsabilidades"

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - Jornalistas do estado mexicano de Michoacán se mobilizaram perante o Congresso após o assassinato de Armando Linares López, diretor do portal Monitor Michoacán, que foi baleado oito vezes em sua casa.

O grupo de jornalistas "Nenhum mais Michoacán" pediu ao governo do presidente Andrés Manuel López Obrador que pare de "usar politicamente" crimes contra jornalistas. No México, oito jornalistas foram assassinados até agora em 2022, um dos piores números dos últimos anos.

“Não queremos condolências do governo! Não nos interessa a solidariedade das redes sociais de autoridades ou representantes populares. Salve-os! Exigimos que assumam suas responsabilidades e parem de nos usar como bucha de canhão para suas disputas políticas”, afirma o grupo de jornalistas em comunicado público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o plenário do Congresso, porta-vozes da entidade leram uma lista com os nomes dos jornalistas assassinados, crimes que na maioria das vezes ficam impunes.

Linares López denunciou ameaças e é o segundo jornalista desse meio a ser assassinado em 2022. Em 31 de janeiro, homens armados também atiraram e mataram Roberto Toledo, repórter e colaborador do Monitor Michoacán. Este crime não foi esclarecido nem os responsáveis ​​identificados.

O grupo de jornalistas que se mobilizou em frente ao Congresso lamentou que os "pedidos de alerta e socorro" de Linares López "não tenham sido ouvidos" e assegurou que as autoridades foram negligentes em não lhe garantir mecanismos de proteção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A raiva, a impotência e a indignação já não encontram palavras diante dos homicídios de jornalistas que se acumulam no México e em Michoacán, isso diante da indolência do Estado mexicano que opta por virar o rosto e gerar cortinas de fumaça para não assumir sua responsabilidade", acrescentaram.

De acordo com a mídia Animal Politico, seria o oitavo assassinato de um jornalista até agora este ano. A organização Artigo 19, por sua vez, documentou 151 assassinatos de jornalistas no México vinculados ao seu trabalho profissional desde 2000 até hoje. Desses casos, 47 foram registrados durante o governo do presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) e 31 no de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

A visão do governo

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, lamentou nesta quarta-feira o assassinato de Linares López e garantiu que as investigações pertinentes já estão sendo realizadas. "Não são crimes de Estado, nunca vamos mandar matar ninguém (...) agora nos dedicamos a proteger cidadãos, defensores de direitos humanos e jornalistas", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

López Obrador acrescentou que “não há elementos para apontar os funcionários públicos como responsáveis” e que “o Estado não reprime, não mata, nem permite a impunidade”. Por fim, concluiu que tanto o Parlamento Europeu quanto os "mercenários" usam os assassinatos de jornalistas para atingir o governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE