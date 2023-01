Após encontro na Argentina, Lula vai para Uruguai no dia 26

Em Buenos Aires, Lula se reunirá com presidente da Argentina e participará da cúpula da Celac, marcando o retorno oficial do Brasil à organização edit

Apoie o 247

ICL

247 — Após passar pela Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará uma visita oficial ao Uruguai no próximo dia 26. Em Buenos Aires, participará da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), marcando o retorno oficial do Brasil à organização.

No dia 23, Lula se encontrará com o presidente argentino Alberto Fernandez. No dia seguinte, haverá a cúpula da Celac, que reúne 33 países da América Latina.

O bloco foi criado em 2010, quando Lula era presidente, para servir como um mecanismo de cooperação e concertação política entre as nações latino-americanas.

Fernández, da Argentina, convidou os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, para o encontro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.