Após ter dito insultos ao pontífice, Milei convida o Papa Francisco para visitar a Argentina

247 - O presidente argentino, Javier Milei, estendeu um convite ao Papa Francisco para visitar a Argentina, deixando para trás os insultos proferidos anos atrás, quando, antes de sua candidatura presidencial, ele havia qualificado o pontífice como o "representante do maligno na Terra".



Na carta presidencial enviada ao primeiro Papa argentino, Milei expressou: "Você sabe que não precisa de convite para retornar à sua amada Argentina. Apesar do risco de reiterar o que pode parecer desnecessário, convido-o cordialmente a visitar nossa querida nação."



Como informado pelo Globo , durante o debate presidencial de outubro, Milei afirmou ter pedido desculpas por essas declarações e mencionou que, se necessário, se desculparia novamente, embora não tenha abordado o assunto publicamente desde então.

