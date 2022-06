Após testar positivo para Covid, presidente do Uruguai diz que não irá à Cúpula das Américas nos EUA

Apoie o 247

ICL

SANTIAGO (Reuters) - O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, disse nesta segunda-feira no Twitter que não participará da Cúpula das Américas nos Estados Unidos e que está "cancelando todas as suas atividades nos próximos dias" após testar positivo para a Covid-19.

Lacalle Pou deveria viajar para os EUA na terça-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE