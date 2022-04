Aprovação da gestão do presidente Lacalle Pou cai cinco pontos, segundo pesquisa

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - A avaliação positiva do desempenho do presidente uruguaio Luis Lacalle Pou caiu de 52% para 47% no mês passado, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela empresa Equipos Consultores no canal de televisão local Underlined.

O estudo reflete um aumento na reprovação também de cinco por cento, passando de 28% para 33%. Os 20% restantes dos entrevistados possuem julgamentos intermediários ou preferiram não opinar sobre o assunto.

Dessa forma, o saldo líquido da avaliação da gestão governamental passou de +24% para +14%, o nível mais baixo desde o início do governo Lacalle Pou em março de 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O levantamento foi realizado entre os dias 2 e 7 de abril, poucos dias depois que o governo conseguiu manter, por uma margem estreita, os 135 artigos da Lei de Consideração Urgente (LUC) que foram submetidos a referendo pelo principal partido da oposição, a Frente Ampla (FA) e organizações sociais como o sindicato PIT-CNT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o relatório da Equipos Consultores, a pesquisa também reflete a consolidação de um cenário de polarização entre os uruguaios. Entre aqueles que se identificam como eleitores da coalizão governista - que venceu as eleições em 2019 após 15 anos de governo da FA de esquerda - o presidente Lacalle Pou mantém altos índices de popularidade (78% contra 9% de desaprovação), enquanto entre a Frente Amplio adeptos, a aprovação é de 10% e a reprovação é de 72%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lacalle Pou não pode ser reeleito nas eleições de outubro, embora nesta semana tenham começado os debates no Uruguai sobre uma possível mudança constitucional para viabilizar essa possibilidade. O presidente, no entanto, disse que "conceitualmente" concorda com a ideia, mas entende que ela deve ser aplicada em duas eleições para evitar que a medida tenha "nome e sobrenome".

“Tenho ocupações demais para me dedicar a uma reeleição. Os países sempre encontram presidentes com outras características para outros momentos do país”, disse, assegurando que o assunto não está “na mesa de trabalho do governo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE