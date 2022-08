Arce assegura que a Bolívia regressou ao "caminho da estabilidade" e do "crescimento econômico com justiça social"

Apoie o 247

ARN - O presidente da Bolívia, Luis Arce, celebrou a melhoria de uma série de indicadores econômicos e sociais até agora na sua administração, mas alertou para "interesses internos e externos" que procuram "desestabilizar" o seu governo.

Arce conduziu a celebração central em Sucre no sábado à noite para comemorar o 197º aniversário do Dia da Independência da Bolívia.

No evento, o presidente disse que vê um futuro "promissor" e que está empenhado em melhorar as "condições de vida de todos".

Contudo, salientou que "existem interesses internos e externos para desestabilizar" o "governo democraticamente eleito". "Por isso não podemos perder de vista a unidade do povo como condição indispensável para avançarmos", acrescentou ele. Por esta razão, apelou a pôr de lado os "interesses dos pequenos grupos" e a deixar de lado as "querelas fratricidas".

No início deste ano, houve divergências no seio do partido no poder, enquanto que a oposição questionou o governo de Arce, particularmente por ter adiado o censo geral para 2024, quando este estava previsto para 2023. Alguns oponentes apelam à resistência a esta decisão com o argumento de que a implementação das reformas que deveriam ser realizadas com base no recenseamento estaria nas mãos do próximo governo.

"Neste momento da história, em que o mundo está em turbulência, é com trabalho diário, solidariedade inabalável, imaginação e uma iniciativa permanente de diálogo que vamos enfrentar estas dificuldades", disse Arce no seu discurso.

As medidas tomadas

No evento, o presidente recordou que quando o Movimento para o Socialismo (MAS) tomou posse em 2006 com Evo Morales como presidente, encontrou um país "falido, com elevados níveis de pobreza e desigualdade, mas também com um elevado nível de dependência política e económica".

Salientou que durante a administração do EAM, a pobreza extrema tinha sido reduzida de 37,7% para 12,9% e a pobreza moderada de 59,9% para 37,2%.

"Cumprindo o mandato do povo, nacionalizamos os nossos recursos naturais e o excedente económico anteriormente externalizado, ou seja, que foi para as mãos das transnacionais, permaneceu no nosso país e foi redistribuído e investido no desenvolvimento", disse ele.

"De 2006 a 2019 crescemos constantemente, redistribuindo, reforçando o investimento público, impulsionando a procura interna e implementando uma política social que nos permitiu reduzir o fosso entre ricos e pobres", acrescentou ele.

No entanto, disse que com o golpe de Estado de 2019 e a chegada de Jeanine Áñez ao governo, "todo o progresso foi interrompido". "A pobreza aumentou, a pobreza extrema e a desigualdade também aumentaram, como resultado de uma administração desastrosa", disse ele.

Arce assegurou que hoje, "graças ao trabalho em conjunto, voltamos ao caminho da estabilidade, certeza e crescimento econômico com justiça social".

