Arce diz que a Bolívia "nunca desistirá" da causa marítima

ARN - O presidente Luis Arce reafirmou que a Bolívia "nunca renunciará" ao "direito inalienável e imprescritível" de retornar à costa do Pacífico e dar ao país uma saída soberana para o mar.



“No Dia das Reivindicações Marítimas, reafirmamos o direito inalienável e imprescritível da Bolívia de retornar ao mar e reconstruir sua relação ancestral e soberana com o Pacífico, direito com o qual nasceu e ao qual jamais renunciará”, reafirmou o presidente boliviano através das redes sociais.



Durante a "Guerra do Pacífico", entre 1879 e 1883, a Bolívia perdeu para o Chile 120 mil quilômetros quadrados de território, além de 400 quilômetros de litoral e seu acesso ao Oceano Pacífico. Da mesma forma, o Dia das Reivindicações Marítimas foi institucionalizado em 2011, durante o governo de Evo Morales.



Em 2016, Morales acusou o Chile de roubar as águas do rio Silala e anunciou que iria a tribunais internacionais. De acordo com a alegação da Bolívia, o Chile deveria dar-lhe uma saída soberana para o mar, mas foi rejeitado pela Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia.



Em 2018, a Bolívia apresentou uma reconvenção no caso Silala na CIJ. Na semana passada, o presidente do Chile, Gabriel Boric, confessou que espera que o capítulo possa ser "encerrado" no caso, que já dura mais de 20 anos.



A maior aspiração do Chile é que a CIJ declare o Silala um curso de água internacional, o que garantiria seu uso "justo e razoável". Do lado boliviano, entretanto, eles exigem indenização por esse uso, pois entendem que as águas do Silala foram canalizadas artificialmente para a fronteira pelas obras de uma empresa ferroviária chilena na década de 1920.

