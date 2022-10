Argentina anuncia plano para aumentar exportações de tecnologia

Apoie o 247

Reuters - A Argentina anunciou na segunda-feira medidas destinadas a aumentar as exportações de tecnologia para US$ 10 bilhões em 2023, buscando apoiar o crescimento da "economia do conhecimento".



As medidas, implementadas por meio de decreto presidencial, farão com que 20% da moeda estrangeira entre no país e 30% do dinheiro resultante do crescimento das exportações estejam disponíveis para projetos de investimento voltados para a exportação.



Eles foram anunciados na segunda-feira pelo ministro da Economia Sergio Massa e Ariel Sujarchuk, secretário de Economia do Conhecimento.



Isso seria um aumento acentuado das exportações de tecnologia atuais. A terceira maior economia da América Latina planeja exportar cerca de US$ 7,4 bilhões em bens tecnológicos em 2022, acima dos US$ 6,2 bilhões em 2021.



As medidas surgem no momento em que o governo está tentando ajudar seu banco central a reforçar suas reservas estrangeiras, que estão em apuros.



Massa disse que o plano será alcançado por meio de investimentos diretos em infraestrutura e bens de capital para projetos de tecnologia novos ou em expansão. O plano também visa formalizar empregos no setor de tecnologia.

