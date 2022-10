Argentina: conselho do FMI aprova revisão do programa de empréstimos de US$ 44 bilhões

Apoie o 247

247 - O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou na sexta-feira a segunda revisão do programa de financiamento estendido de US$ 44 bilhões da Argentina, herança do governo neoliberal de Mauricio Macri.

A aprovação permite a emissão de US$ 3,8 bilhões, elevando os desembolsos totais sob o acordo para cerca de US$ 17,5 bilhões.

O novo programa veio com metas econômicas, incluindo a reconstrução das reservas internacionais e a redução de um déficit fiscal primário. (Com Reuters).

