Argentina exigirá na ONU a retomada das negociações com o Reino Unido sobre a soberania das Ilhas Malvinas

ARN - O Ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, comparecerá na quinta-feira 23 de junho perante o Comitê Especial das Nações Unidas para a Descolonização em Nova York para retomar as negociações com o Reino Unido sobre a soberania das Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul, Ilhas Sandwich do Sul e as áreas marítimas vizinhas.

De acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores, o evento contará com a presença de legisladores dos partidos do governo e da oposição no Congresso Nacional, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, o governador da província de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, e outros representantes do governo.

"Desta forma, a posição nacional sobre a questão das Malvinas é apresentada à comunidade internacional como uma política de Estado que transcende as bandeiras políticas, reafirmando os direitos legítimos da Argentina sobre as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul, Ilhas Sandwich do Sul e as áreas marítimas circunvizinhas, e convidando o Reino Unido a retomar as negociações para encontrar uma solução pacífica para a disputa, de acordo com as resoluções pertinentes da Assembléia Geral e de seu Comitê Especial de Descolonização", diz a declaração.

Também acrescentou que Cafiero realizará reuniões com representantes de outros Estados Membros e participará de uma discussão no Conselho das Américas.

O Ministério das Relações Exteriores lembrou que o Comitê Especial sobre Descolonização foi criado em 1961 como um "órgão subsidiário da Assembléia Geral das Nações Unidas" para assegurar a implementação da resolução 1514 da Assembléia Geral das Nações Unidas. Sua função, explicou ele, é examinar "anualmente situações coloniais ainda pendentes de descolonização", e adotar resoluções que ponham fim ao colonialismo.

Na mesma linha, ele acrescentou que existem 17 situações coloniais pendentes de resolução, das quais 11 envolvem o Reino Unido, sendo uma delas as Ilhas Malvinas.

Conflito no Atlântico Sul

Em 1982, eclodiu um conflito armado entre a Argentina e o Reino Unido por causa da disputa sobre as Malvinas, Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul.

Segundo números oficiais, mais de 23.000 combatentes argentinos participaram da guerra: 10.300 pertenciam ao Exército, 10.600 à Marinha, 2.300 à Força Aérea e 2.000 à Gendarmerie e Prefeitura. Em junho do mesmo ano, quando a guerra terminou, 650 soldados argentinos e 255 soldados britânicos foram mortos.

